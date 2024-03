Carro foi batido? Esta ferramenta diz a verdade sobre a pintura do veículo

Como avaliador de carros usados, durante um bom tempo recorri somente à minha visão, com resultados subjetivos. Tudo mudou quando conheci uma ferramenta capaz de medir a espessura da tinta de maneira incontestável.

Essa ferramenta, popularmente conhecida como micrômetro, popularizou-se no mercado de carros usados. Até mesmo compradores de carros novos recorrem a ela para ter certeza de que a carroceria está imaculada. No vídeo dessa semana, mostro como ela funciona.

