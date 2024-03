Melhor que Dolphin Mini? Encontrei um carro elétrico barato com 178 mil km

Espero que o leitor entenda, que os números são estimados.

Eu não tenho como saber com exatidão o consumo desses carros nas condições que o JAC teve e também não tenho como saber o valor pelo qual será vendido.

Ainda há mais variáveis nessa conta, como seguro e impostos, que inclusive variam em cada estado.

Tem também a manutenção, que no caso do elétrico tende a ser mais barata, mas depois de tantos ciclos de recarga, fica difícil saber se as baterias ainda estão eficientes, o que poderia gerar um custo altíssimo para troca, assim como pode acontecer com o híbrido.

Portanto, é apenas uma estimativa que demonstra que o elétrico até pode ser vantajoso no custo do quilometro rodado, porém quando roda muito, passa a ser repudiado pelo mercado de usados.

Para mim, está claro que financeiramente, ainda é mais racional investir numa compra mais certeira, como o Corolla 2.0, que apesar do maior custo total, tem fama de baixa desvalorização e boa aceitação na revenda. De todos, é certo que seria o mais interessante no mercado de usados com essa alta quilometragem considerada. Fora que, carro por carro, é até covardia tentar comparar um E-JS1 com um Corolla.