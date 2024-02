5 carros atuais com potencial para envelhecer bem no mercado de usados

Quem compra um produto novo geralmente espera que tenha todas as tecnologias do momento. Não é diferente com os carros. Os poucos brasileiros que conseguem adquirir um zero-km não se contentam mais com modelos simples e exigem que tenham conceitos atuais, como turbo, injeção direta, comandos variáveis e muita eletrônica embarcada.

Mas ainda temos alguns veículos com projetos mais antigos, que conseguem atender as necessidades de quem se preocupa com a longevidade dos carros. Por não serem tão complexos, as manutenções são mais baratas, diminuindo as chances dos proprietários negligenciarem as revisões. No nosso país, quanto mais durável for o automóvel, melhor sua aceitação no mercado de usados no longo prazo - aquele que, muitas vezes, determina o sucesso ou fracasso de um modelo ou marca.

Sendo assim, resolvi listar alguns modelos atuais que melhor atendem a esse público. São aqueles que atravessarão décadas prestando bons serviços. Infelizmente alguns desses citados usam motores que estão com dias contados por não atenderem as normas de controle de emissões - mais restritivas a partir do ano que vem -, mas ao meu ver ainda são bons negócios.