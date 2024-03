Vai arriscar sua grana no Dolphin Mini? Veja opções de usados melhores

Volkswagen Polo GTS 2021

Desejado por quem gosta de carros com bom desempenho, o Polo GTS faz jus a essa sigla tão ligada a esportivos. Seu motor 1.4 é o mesmo presente em outros Volkswagens bem mais pesados, como Jetta, Tiguan e Taos. Se neles já demonstra ser suficiente, aqui ele sobra: são 150 cv para apenas 1.200 kg, garantia de diversão.

As vantagens seguem no porta-malas de 300 litros com banco bipartido, no espaço para cinco pessoas e na tranquilidade de poder encher o tanque em cerca de 10 mil para uma autonomia impensável para o pequeno Dolphin Mini. Muito melhor para quem só pode ter um carro.

O GTS ainda tem tudo para se tornar um clássico no futuro, que ajuda a manter seu preço de R$ 113 mil - tabela Fipe - estável no mercado de usados, bom para quem se preocupa com desvalorização.

Citroën C4 Cactus Imagem: Divulgação

Citroën C4 Cactus Shine Pack 2023