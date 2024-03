Fiat Titano não será líder das picapes, apesar dos preços competitivos

Já versão Volcano agrega central multimídia, rodas de liga leve e câmbio automático. Por sua vez, a topo de gama Ranch fica um pouco mais sofisticada com ar-condicionado digital, sensores de chuva e crepuscular.

No entanto, a picape fica devendo itens de tecnologia ADAS: o único assistente à condução disponível é o alerta de saída de faixa, de série na Titano Ranch. Nem mesmo como opcional ela pode ficar mais equipada.

Em relação à motorização, a Titano também fica atrás de Hilux, S10 e Ranger. O motor 2.2 Turbodiesel entrega 180 cv de potência e o torque muda de acordo com o câmbio: com o automático de seis marchas são 40,8 kgfm, já com o manual, de também de seis, ele fica em 37,7 kgfm.

A Titano sente falta de fôlego e seu desempenho deixa a desejar. Ele até dá conta do recado, mas, quando se pisa no acelerador, você espera por algo mais que não virá. Ao acionar a tecla Sport no câmbio, ela fica um pouco mais arisca, mas o motor grita, já que as marchas são trocadas em rotações mais altas. Por outro lado, o consumo é sacrificado.

Pelo menos 90% do torque estão disponíveis abaixo dos 2.000 rpm, o que a deixa mais ágil em baixas rotações.

Já em movimento, a Fiat Titano é uma picape à moda antiga e ela pula bem mesmo em asfalto liso. A direção trepida bastante e o conforto não é dos melhores. Mas o comprador de picape acaba se acostumando. A calibragem da suspensão foi feita para ela não quebrar e isso cobra seu preço, deixando a desejar no conforto.