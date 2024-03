Frustração com o preço do BYD Dolphin Mini: de quem é a culpa?

Isso teria reduzido os danos e diminuiria a frustração pelo preço de R$ 115.800. O carro não está com preço fora da realidade, está condizente pelo que o hatch oferece. O problema foi deixar no imaginário que ele custaria os R$ 99.800.

E no meio desse rebuliço com o possível preço do Dolphin Mini, a Renault diminui o valor do Kwid E-Tech para R$ 99.990, não podemos afirmar que a redução foi de fato pela chegada do concorrente. No entanto, a BYD entregou de bandeja para a marca francesa o título de carro elétrico mais barato do Brasil.

