Citroën Basalt é flagrado antes de lançamento; veja detalhes do novo SUV

Já o motor Turbo 200 Flex fornece potências de 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina, sendo que o torque fica em 20,4 kgfm não importando qual combustível.

O SUV é basicamente a versão cupê do C3 Aircross - os dois compartilham a mesma dianteira e até a coluna 'B'. De lado, a porta traseira é exclusiva devido à queda do teto. As molduras dos para-malas também são distintas em comparação ao Aircross.

Na parte de trás, o Citroën Basalt tem lanternas exclusivas com desenho horizontal e a tampa do porta-malas e o vidro traseiro formam uma só peça.

Citroën Basalt Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A semelhança com o Citroën C3 Aircross é grande no interior, já que painel e forrações de porta são os mesmos. Mas os revestimentos dos bancos do Basalt terão tecido exclusivo.

Em versões de entrada, o Basalt deve manter os comandos dos vidros traseiros no console central para acionamento do motorista e dos passageiros traseiros. Já nas opções mais caras, terá os comandos nas portas traseiras. Na versão topo de gama Shine e na série especial 1ST, o ar-condicionado será digital.