Fiat Argo será transformado em SUV na linha 2026; veja o que muda

Patente do novo Fiat Panda que será irmão do novo Argo Imagem: Reprodução Registro de Patentes Europeu

O Argo Next Gen será o primeiro Fiat a contar com a plataforma Common Modular Platform (CMP) no Brasil. Ele será produzido em Betim (MG). Todos os novos modelos a serem produzidos na fábrica mineira contarão com a nova plataforma.

Com corpo de SUV, o Argo terá dimensões próximas a nova geração do Peugeot 2008, mantendo seus 2,65 metros de distância de entre-eixos. O comprimento deve ficar próximo aos 4,30 m, já a largura ficará na casa do 1,98 m de largura e a altura perto do 1,55 m.

As patentes do novo Fiat Panda reveladas na Europa entregam mais de 90% do que será a nova geração do Argo. Monobloco, portas, tampa traseira e capô serão idênticos. Mas é provável que estampagens de portas tenham alguma alteração. O nosso Argo também terá mudanças nos para-choques e conjuntos de luzes. O painel com linhas bem futurísticas deve ser replicado.

Novo Argo será o primeiro Fiat a ter plataforma CMP no Brasil Imagem: Reprodução registro de patentes europeu

Em relação à motorização, a nova geração do Argo terá o motor 1.0 Turbo Flex Turbo 200 e um sistema híbrido MHEV associado ao mesmo motor. Há chances ainda de o SUV ter um sistema híbrido convencional (HEV).