Depois de Aircoss e Peugeot 208, Citroën C3 hatch terá turbo na linha 2025

A linha 2025 do Citroën C3 será o próximo modelo da Stellantis a contar com o motor 1.0 Turbo Flex 200 que já equipa C3 Aircross, Peugeot 208 e Fiat Pulse e Fastback no grupo automotivo. A novidade será apresentada em meados deste ano.

Além do motor Turbo 200, o C3 receberá o painel 100% digital que estreou no Aircross. No entanto, as versões 1.0 Firefly seguirão com o quadro de instrumentos atual.

O C3 2025 com motor 1.0 turbo de 130 cv e 20,4 kgfm ficará posicionado como topo da gama, ocupando o lugar da configuração Feel Pack 1.6 automática - o propulsor EC5 de 1,6 litro deixará de ser comercializado no próximo ano por não atender os limites de emissões do programa Proconve L8.