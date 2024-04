Novo Citroën C3 2025 está prestes a chegar com motor turbo e versão inédita

O novo Citroën C3 2025 será mais um modelo a ganhar o motor Turbo 200 dentro da gama de modelos do Grupo Stellantis. Esta coluna apurou que a versão escolhida para receber a nova motorização será a inédita You.

No visual externo, o Citroën C3 You Turbo 200 2025 terá o nome da versão estampado na tampa do porta-malas e também na coluna C.

Com pintura em dois tons, o teto em preto poderá ser associado a outra cor na carroceria. As rodas de liga leve de 15 polegadas têm acabamento preto que também é replicado na capa dos retrovisores. O rack de teto em preto completa o visual do C3 Turbo 200.