Chevrolet Trailblazer: desvendamos as mudanças que SUV terá na linha 2025

Por dentro, seguirá a S10 renovado, recebendo novas forrações de porta, revestimentos dos bancos e painel reformulado. Terá ainda quadro de instrumentos de 8" digital e central multimídia com tela de 11", integrados. Também virá com carregador por indução e entradas USB tipo A e C na dianteira e na traseira.

Além do visual renovado, o SUV terá a suspensão recalibrada com novos amortecedores, coluna de direção telescópica e conjunto de pneus e rodas, assim como aumento das bitolas.

O Chevrolet Trailblazer 2025 manterá o motor 2.8 turbodiesel que agora entrega 207 cv de potência e torque de 52 kgfm. Ele será ligado ao câmbio automático de oito marchas e a tração seguirá a 4x4, com opção de reduzida.

Mais seguro

Em relação à segurança, virá equipado com seis airbags, controles de tração e estabilidade, alerta de colisão frontal e de saída de faixa, frenagem automática de emergência, ar-condicionado digital, carregador de celular sem fio, comandos remotos de motor e ar-condicionado banco do motorista com regulagem elétrica. Traz também alertas de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro.

