Zeekr: marca chinesa de SUVs elétricos seleciona concessionários no Brasil

A montadora quer uma rede bem preparada para oferecer um atendimento premium tanto em vendas quanto no pós-vendas. Fontes disseram à coluna que vão estruturar bem a operação para que o cliente não fique sem peças, que é um dos grandes problemas de marcas importadoras.

A estreia será com o crossover 001, que será vendido em três versões com até 789 cv de potência.

O outro modelo que aportará no Brasil é o SUV 001 que terá duas versões, sendo uma com um motor no eixo traseiro, que entrega 272 cv e outra com dois motores, um em cada eixo, com 428 cv de potência.

Para 2025, o Zeekr planeja mais dois lançamentos, a meta é lançar dois carros por ano. Um será um inédito SUV médio e outra novidade está entre estes três produtos 007, 009 e Mix. Nenhum está descartado, se concessionários e clientes gostarem, a marca importará.

