Chevrolet Spin 2025 muda onde era necessário; conheça as novidades

O Spin é o carro de maior fidelização de clientes da marca, há casos de pessoas que já estão em seu terceiro ou quarto modelo.

O motor 1.8 SPE/4 entrega 111 cv de potência e torque de 17,7 kgfm com etanol no tanque. Com gasolina, a potência é de 106 cv e o torque fica em 16,8 kgfm. Ele segue ligado aos câmbios manual ou automático, sempre de seis marchas.

Novo Chevrolet Spin Premier 2025 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O Chevrolet Spin 2025 está até 11% mais econômico, graças ao novo gerenciamento eletrônico do conjunto mecânico cedido pelo Tracker.

Em relação ao consumo, o Spin 2025 com câmbio manual faz média urbana de 11 km/l e rodoviária de 12,4 km/l com gasolina. Com etanol, a média na cidade é de 7,7 km/l e na estrada fica em 8,6 km/l.

Com câmbio automático a média com gasolina fica em 10,5 km/l na cidade e 13,4 km/l na estrada. Abastecido com etanol, a média urbana é de 7,4 km/l e a rodoviária fica em 9,3 km/l.