Citroën Basalt: o que já sabemos sobre o novo SUV cupê da marca francesa

O SUV tem praticamente a mesma frente do C3 Aircross, com alguns detalhes visuais exclusivos. O para-choque é da cor da carroceria, sem o aplique em preto brilhante abaixo da grade como no C3 Aircross. Há ainda apliques em cromados nas entradas de ar para dar mais sofisticação.

De lado, apesar de manter as mesmas estampagens das portas do C3 Aircross, o Basalt tem as caixas de rodas com desenho mais quadrado e as molduras seguem o desenho, dando um visual bem mais interessante ao SUV. A porta traseira muda e o seu desenho casa perfeitamente com a caída do teto.

Citroën Basalt Imagem: Citroën/Divulgação

Na traseira, o Basalt terá a tampa do porta-malas integrada ao vidro. A tampa é bem vincada e um aerofólio estampado na lataria dá um charme ao conjunto. As rodas de liga leve também têm desenho bem interessante.

As lanternas têm desenho exclusivo, invadindo discretamente a tampa do porta-malas. O para-choque conta com pintura seguindo a carroceria somente nas extremidades. A parte inferior tem acabamento em preto brilhante no modelo de apresentação, mas a versão de produção dificilmente seguirá por esse caminho.

A Citroën não revelou imagens do interior do Basalt, mas a coluna apurou que ele seguirá o que já é visto no C3 Aircross - com alguns aperfeiçoamentos. O ar-condicionado deverá ser digital em versões mais caras e a chave finalmente será do tipo canivete.