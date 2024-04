Fiat Argo 2026 terá novas versões e motores atualizados; veja o que muda

A linha 2026 do Fiat Argo será composto pelas versões 1.0 ECO, Drive 1.0 ECO, Drive 1.3 CVT, Trekking 1.3 MT e Trekking 1.3 CVT. A versão Drive seguirá com o pacote S-Design.

Já o Fiat Cronos 2026 terá as opções 1.0 ECO, Drive 1.0 ECO, Drive 1.3 MT, Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT.

Flagra Fiat Argo 2026 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Visualmente, os modelos não terão alterações. Mas eles receberão novas opções de rodas de liga e calotas. Por dentro, Argo e Cronos 2026 terão atualizações em revestimentos. O fabricante também deve aproveitar para melhorar a lista de itens de série da dupla de compactos.

Em relação a segurança, eles já estão aptos a receber os airbags laterais - mas a marca ainda não disponibilizou os itens para que os preços da dupla não subam de patamar.

