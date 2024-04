Jeep contra-ataca: o que mudou no Compass 2025 para encarar carros chineses

Preços do Compass 2025

Confira os novos valores da linha 2025 do SUV:

Sport Turbo 270 - R$ 179.990

Longitude Turbo 270 - R$ 196.990

Limited Turbo 270 - R$ 216.990

Série S Turbo 270 - R$ 216.990

Limited TD350 4x4 - R$ 249.990

Overland Hurricane 4x4 - R$ 266.990

BlackHawk Hurricane 4x4 - R$ 279.990

Com exceção da versão de entrada Sport, toda a gama de versões nacional do Jeep Compass saem de fábrica com sistema ADAS Nível 2 que agrega assistente ativo de direção, centralizador de faixa, piloto automático adaptativo com Stop&Go, computação automática dos faróis, detector de fadiga do motorista, aviso de mudança de faixas, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, reconhecimento de placas de trânsito, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego cruzado traseiro e Park Assist.

O Jeep Compass 2025 também estreia a garantia de cinco anos e assistência 24 horas. A marca também estende a garantia de cinco anos para clientes o Compass 2022 em diante, desde que ele tenha feito todas as revisões obrigatórias nas concessionárias.

As mudanças do Jeep Compass 2025 são positivas. No entanto, o fabricante tem que correr para lançar as versões híbridas flex se quiser continuar liderando entre os C-SUVs.