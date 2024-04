Novo Toyota Corolla Cross já é flagrado nas ruas; veja o que mudou no SUV

Confirmado para estrear no dia 23 deste mês, o Toyota Corolla Cross 2025 já é distribuído para os concessionários da marca. Guilherme Sousa, do perfil @verocarro.pa no Instagram, flagrou unidades do SUV sendo transportadas no Pará.

O SUV médio ganhou retoque visual na dianteira com novo pára-choque, que perdeu a grade destacada - agora a entrada de ar superior é composto por pequenos círculos integrados. Com desenho mais esportivo, o abrigo das luzes auxiliares ficam destacadas na extremidades.

Visto de lado, o Corolla Cross 2025 recebe novas opções de rodas de liga leve, que mudam de desenho de acordo com a versão. Na traseira, ganhou apenas novo pára-choque. Já o polêmico silencioso do escapamento, alvo de muitas críticas, segue aparente.