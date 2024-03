Melhor Renault nacional, novo Kardian encara Pulse e Nivus; veja suas armas

Mas, com o tempo, eles foram ficando cada vez mais apagados em seus segmentos - com exceção do Duster, que ainda mantém bons números de vendas.

Renault Kardian Première Edition custa R$ 132.790 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A Renault precisava dar uma sacudida na poeira e mostrar que sabe fazer bons carros. O novo momento no Brasil é representado com a chegada da nova plataforma Renault Group Modular Plataform (RGMP).



Estreando no Kardian, a nova arquitetura dará origem aos outros produtos da marca na América Latina. O próximo chegará em 2025: um segundo SUV, para atuar no segmento "C", posicionado acima do Kardian e do Duster.

Mas vamos falar do Kardian, o SUV de entrada da Renault que tem tudo para incomodar os rivais Fiat Pulse e Volkswagen Nivus.

Renault Kardian 2025 tem motor turbo que entrega 125 cv de potência Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

As linhas são modernas e o design, brasileiro. Apesar de manter o monobloco que remete ao Dacia Stepway, as soluções visuais da frente e da traseira conseguiram deixar o Kardian com presença, distanciando-o bem do primo romeno.