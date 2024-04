Ford Maverick recebe mudanças na linha 2024; veja o que ganha ou perde

A Ford já comunicou aos seus concessionários que a Maverick 2024 chegará com mudanças em itens de série. As versões FX4 e Hybrid serão equipadas com carregador de celular por indução, capa dos retrovisores externos em preto brilhante e vidros escurecidos.

Em compensação, alguns itens deixam de ser oferecidos, como código de acesso numérico (key pad) na porta do motorista. A versão FX4 ainda perde o emblema AWD, mas segue com a tração integral sob demanda.

O catálogo de cores também tem alterações, sendo que as opções Azul Lyse, Azul Malacara e Laranja Delhi deixam de ser ofertadas e dão lugares para Cinza Glasgow e Branco Itaúnas.