No entanto, o Citroën C3 Live 1.0 2024 vem equipado com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, abertura elétrica da tampa de combustível, vidros elétricos dianteiros e travas elétricas, itens que raramente eram oferecidos nos antigos populares.

Pensando na economia de combustível, a versão de entrada conta como sensor de detecção de pressão dos pneus (TPMS) e indicador de trocas de marcha (Gear Shift Indicator).

Citroën C3 Live 1.0 2024 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Mas assim como os populares do passado, a versão não vem nem com um simples rádio, e os alto-falantes também foram suprimidos. O hatch conta somente com a fiação para receber o sistema.

No quesito segurança, o Citroën C3 Live 1.0 2024 joga com o regulamento: vem equipado com freios ABS com EBD, airbag duplo frontal, controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa.

A versão de entrada tem luzes de condução diurna com lâmpadas convencionais e rodas de aço de 15 polegadas calçadas com pneus de medidas 195/65R15.