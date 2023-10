Carro de polícia imune a multas? O que acontece em caso de acidentes

Contudo, para que esses veículos tenham prioridade no trânsito e livre circulação, estacionamento e parada, existem algumas condições, além de estarem em serviço. Também vale destacar que a lei não afasta a responsabilidade dos condutores desses veículos em relação às infrações de conduta do motorista, como conduzir sem habilitação ou com ela vencida, sob influência de álcool ou substância psicoativa, utilizando celular ou fones, dentre outras. Confira as condições para esses condutores não levarem multa:

1 - Rodar com os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente acionados, indicando a proximidade dos veículos. Nesse caso, todos os demais condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se for necessário. Quanto aos pedestres, eles deverão aguardar na calçada e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local.

2 - O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer durante a efetiva prestação de serviço de urgência.

3 - A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá acontecer com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança.

4 - As prerrogativas de livre circulação, parada e estacionamento devem ser aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente.

Responsabilidade criminal

Apesar das prerrogativas descritas acima, quem comete crime de homicídio ou de lesão corporal culposa deve responder por sua conduta.