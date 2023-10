Não faltaram sinais

De acordo com o posicionamento enviado pela GM ao UOL Carros, a medida foi tomada após "várias tentativas atendendo as necessidades de cada fábrica, como layoff, férias coletivas, days off e proposta de um programa de desligamento voluntário. Entendemos o impacto que esta decisão pode provocar na vida das pessoas, mas a adequação é necessária e permitirá que a companhia mantenha a agilidade de suas operações, garantindo a sustentabilidade para o futuro. A GM reforça que a segurança dos empregados é nossa prioridade".

Ainda em 2019 - período em que a Chevrolet dominava o mercado brasileiro - a direção da General Motors ameaçou deixar de produzir no Brasil caso não voltasse a ter lucro na operação. A ameaça movimentou o governo de São Paulo, na época comandado por João Doria, que apresentou um programa de incentivo ao setor que contou com a adesão da montadora, com descontos de até 25% no ICMS para empresas que apresentassem planos de investir pelo menos R$ 1 bilhão em São Paulo e gerar no mínimo 400 empregos.

Outro especialista no mercado automotivo entrevistado pela coluna, que preferiu não se identificar, argumenta que as demissões "chamativas" podem ser mais uma estratégia para chamar atenção do governo. "Dificilmente, o governo não irá dar atenção e até mesmo atender aos anseios da marca. Acredito que foi mais um alerta de insatisfação, talvez, contra os incentivos do Nordeste", pontua.

Greve por tempo indeterminado

Após as demissões, cerca de 12 mil trabalhadores das três fábricas da GM no Brasil entraram em greve, de acordo com o Sindicato de Metalúrgicos de São José dos Campos. O pleito principal é a reintegração dos funcionários demitidos, sob o argumento de existir um acordo de estabilidade assinado pelas partes.