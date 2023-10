Desde a versão de entrada, o Citroën C3 Aircross 2024 terá ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos, central multimídia com tela de 10,1", controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e quatro airbags (dois frontais e dois laterais).

A versão intermediária Feel Pack agrega rodas de liga leve de 17" com acabamento em grafite, faróis auxiliares e skid plate nos para-choques dianteiro e traseiro na cor cinza.

Novo Citroën C3 Aircross 2024 terá somente motor 1.0 Turbo Flex de 130 cv de potência Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Na versão Shine, o Citroën C3 Aircross 2024 recebe rodas de 17" com acabamento diamantado, airbumps laterais, pintura da carroceria em Bitom e uma régua em acrílico na tampa do porta-malas.

O Citroën C3 Aircross tem 4,32 metros de comprimento, 2,67 m de entre-eixos e 1,80 m de altura. A marca não revelou a altura e nem os ângulos de entrada e saída do SUV, mas adiantou que o vão livre em relação ao solo será de 20 centímetros.

