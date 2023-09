A opção de cinco lugares ficará restrita a duas opções, uma de entrada com rodas de aço de calotas e uma Pack que agrega rodas de liga leve. A versão (provavelmente será batizada de Live) de entrada ainda terá uma opção de sete lugares.

A versão intermediária (provavelmente será batizada de Feel) terá sempre capacidade para sete ocupantes e também contará com um pacote de opcionais. Por fim, a opção topo de gama (provavelmente será chamada de Shine) será vendida sem opcionais.

No quesito segurança, todas as versões do Citroën C3 Aircross 2024 virão de série com quatro airbags (dois frontais e dois laterais), controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, freios ABS com EBD, entre outros.

A lista de itens de série será composta por ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, central multimídia com tela de 10", quadro de instrumentos digital, entre outros itens.

O Citroën C3 Aircross 2024 tem 4,32 metros de comprimento, 2,67 m de entre-eixos e 1,80 m de altura. A marca não revelou a altura e nem os ângulos de entrada e saída do SUV, mas adiantou que o vão livre em relação ao solo será de 20 centímetros.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.