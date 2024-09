Conheça os bônus da Superbet em esportes, cassino e mais

A sua diversão são os jogos online? Também há um bônus de boas-vindas da Superbet para utilizar na seção de Cassino. Ele também está disponível ao acessar o seu perfil e visitar a aba de “Promoções & Bônus”. Para ativar, basta clicar no banner do bônus de Cassino.

Você também terá 14 dias para realizar o primeiro depósito para ativar este bônus. Diferente do bônus para esportes, o bônus de cassino dá direito a rodadas grátis. Vamos te explicar como funciona.

Você deve fazer o seu primeiro depósito com no mínimo R$10 para ganhar 50 rodadas grátis de jogos selecionados. O bônus tem um total de 50 Rodadas Grátis no valor de R$0,20 e deve ser utilizado nos jogos:

Gates of Olympus (Pragmatic Play)

Sweet Bonanza (Pragmatic Play)

Sugar Rush (Pragmatic Play)

Starlight Princess (Pragmatic Play)

Buffalo King Megaways (Pragmatic Play)

Caso o seu primeiro depósito seja maior do que R$10, R$20, R$50 ou outro valor, isso não afeta o número de rodadas grátis ofertadas. Você receberá ainda assim as 50 rodadas com o valor de R$0,20 em cada uma.

Outras Promoções Superbet

Os bônus de boas-vindas são uma ótima vantagem. Mas não são as únicas oferecidas pela Superbet. Ao visitar a seção de “Promoções & Bônus” no seu perfil, você terá todas as ofertas disponíveis para utilizar, ou ainda acompanhar as que estão ativas no momento.