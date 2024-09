Entendendo o Bônus B2xbet e como tirar vantagem dessa promoção

Os jogos elegíveis para este bônus são:



888 Gold;

BigBass - Hold & Spinner;

BigBass - Keeping it Reel;

BigBass Amazon Xtreme;

BigBass Bonanza;

BigBass Splash;

Demon Pots;

Gates of Olympus;

Nile Fortune;

Rabbit Garden;

SugarRush;

Sweet Bonanza;

Timber Stacks;

Wild Bison Charge;

Wild Wild Riches Megaway

Bônus de boas-vindas apostas esportivas

A sua paixão são os esportes e as apostas esportivas? Tudo bem, a B2XBet também tem um bônus de boas-vindas muito atrativo para usar em todas as modalidades: o bônus de 100% até R$500.

E os requisitos de rollover da B2XBet são simples, a começar pelo valor mínimo de R$5 elegíveis para todos os jogos esportivos. O rollover do depósito é de 13x, com prêmio máximo de 20x o valor do bônus.

Duas informações importantes ainda nos requisitos do bônus são: as apostas devem ser feitas em apostas múltiplas e com odd mínima de 1.50.