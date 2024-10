Bônus Galera Bet: Conheça as ofertas para esportes e cassino

Requisitos para resgatar o bônus de boas-vindas

Ao fazer o seu primeiro depósito e ativar o bônus, você deve ter atenção a algumas regras. Por exemplo, o valor do depósito e do bônus só poderá ser jogado no cassino ou no cassino ao vivo. Sendo assim, este valor não pode ser usado em apostas esportivas, apenas após cumprir o rollover.

Outra informação importante é que o saque do valor depositado e seus possíveis ganhos também só poderão ser feitos após completar o rollover, que você tem 10 dias para cumprir, ou se o bônus expirar ou for cancelado.

E para cumprir o rollover do bônus de boas-vindas da Galera Bet é necessário apostar um mínimo de 50 vezes o valor do bônus e do primeiro depósito em um número mínimo de 10 apostas válidas. Não entendeu? Vamos te ajudar com um exemplo:

Ao fazer o seu primeiro depósito de R$100 e ativar o bônus de boas-vindas, a Galera Bet vai adicionar outros R$100 e você terá R$200 para utilizar. Este valor deve ser multiplicado por 50, ou seja, R$10.000 para utilizar em jogos selecionados do Cassino.

Como sacar o saldo bônus?

Algumas informações e requisitos podem ser difíceis de acompanhar. Mas não é preciso se preocupar, a Galera Bet te ajuda a acompanhar como está o seu progresso referente ao valor do depósito e do bônus.