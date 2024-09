Qual o Bônus da Betsat e como dobrar o seu depósito com o código?

Deposite de R$50 a R$500 entre sexta e segunda. Faça uma aposta múltipla com pelo menos 3 partidas. Ganhe metade do valor que apostar nesta múltipla como bônus para jogar mais quando quiser.

O valor mínimo e máximo da aposta múltipla para ganhar metade em bônus são de R$20 a R$500.

Quais os requisitos para resgatar o saldo bônus?

Além de saber quais são os bônus oferecidos pela Betsat, entender quais são os requisitos para poder resgatar o saldo é fundamental. Afinal, receber o bônus e não cumprir o rollover pode acarretar com a perda do valor adicionado.

Ao longo deste artigo você viu os principais bônus da Betsat. Existe um bônus sem rollover, mas há outros com requisitos mínimos.

Seja a quantidade de vezes que você precisa apostar o valor ganho. Como, por exemplo, em 30 vezes o valor do bônus em jogos do cassino. Ou fazer apostas esportivas com as odds mínimas.