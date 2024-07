Mariana Ferrão: 'Não existe receita pronta para lidar com as emoções'

Será que existe uma "receita de bolo" para lidar com as emoções? Ou alguma conta matemática específica para entender os sentimentos? No episódio de quarta-feira (10/7) de "Mari vs Mari", a jornalista e palestrante em saúde mental Mariana Ferrão reflete sobre o quão inútil é tentar colocar as emoções "dentro de uma caixa".

"Me parece absolutamente inapropriado a gente querer fazer matemática com as nossas emoções, porque é como se a gente só conseguisse compreender o mundo de um ponto de vista lógico, racional, cartesiano, pitagórico", diz Ferrão.

A reflexão surgiu a partir de uma publicação nas redes sociais que, segundo ela, fazia "equações" a partir das emoções que aparecem no filme "Divertidamente 2".