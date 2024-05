Mari vs Mari: Como reconhecer o transtorno de estresse pós-traumático?

Sofrer ou testemunhar uma tragédia grave como as enchentes no Rio Grande do Sul pode ser um desencadeador do chamado TEPT (Transtorno de estresse pós-traumático), que inclui sintomas como flashbacks do evento ocorrido, irritação e insônia. O assunto é tema desta quarta-feira (22/5) do quadro 'Mari vs Mari', nas redes sociais de VivaBem.

O diagnóstico de TEPT acontece quando os sintomas persistem por mais de um mês após a situação que gerou o trauma, podendo surgir até seis meses depois do ocorrido. Mas, afinal, o que é um trauma?

A jornalista e palestrante em saúde mental Mariana Ferrão cita a frase do livro "O corpo guarda as marcas", de Bessel Van Der Kolk, para definir a situação: "O trauma não é apenas algo que aconteceu no passado, mas, sim, uma marca deixada no corpo, no cérebro e na mente de alguém, e essa marca muda radicalmente o jeito que a gente enxerga a vida, porque traz uma interrupção brutal da rotina".