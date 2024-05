Regula glicemia e faz bem aos olhos: os benefícios da cebolinha à saúde

Possui ainda antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo, ao reduzir o estresse oxidativo e proteger as células cardíacas. E também contém propriedades anti-inflamatórias que diminuem a inflamação nas artérias e vasos sanguíneos.

Reforça a imunidade

Por conter antioxidantes, a erva ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Essas substâncias combatem os danos causados por radicais livres, moléculas que danificam células e tecidos. Ao neutralizar os radicais livres, os antioxidantes contribuem para manter as células do sistema imunológico saudáveis e eficazes.

Também estimula a produção de células imunológicas que combatem infecções e reduzem a inflamação excessiva, que enfraquece o sistema imunológico ao longo do tempo.

Ajuda no controle do peso

Pode controlar o peso devido ao seu baixo teor de calorias e alto teor de fibras, que promovem a saciedade. Dessa forma, a pessoa sente menos fome e consome menos calorias.