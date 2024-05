Fortalece imunidade e faz bem ao coração: os benefícios do jambo à saúde

O jambo é uma fruta tropical com uma variedade de nutrientes importantes para a saúde. Entre eles, destacam-se as vitaminas C e do complexo B, fibras e minerais como potássio, cálcio, magnésio, fósforo e ferro.

A cor da fruta varia e pode ser encontrada com casca vermelha, branca ou amarela. Já o sabor costuma ser adocicado e um pouco ácido. A seguir, confira detalhes sobre os benefícios do jambo para a saúde.

Faz bem para o coração

O jambo contribui com a saúde cardiovascular por conter potássio, mineral que desempenha um papel importante na regulação da pressão arterial. Além disso, contém fibras que reduzem os níveis de colesterol LDL (considerado "ruim").