Pode causar surdez? AVC? Por que segurar espirro pode ser um perigo real

O nervo trigêmeo (responsável por transmitir mensagens da face para o cérebro) identifica a irritação e avisa o cérebro, que faz com que os músculos das costas e do abdômen se contraiam, provocando a saída do ar.

Algumas pessoas também sentem vontade de espirrar quando olham para a luz ou quando o sol bate no rosto. Esse reflexo é chamado de Síndrome ACHOO e tem explicação genética, segundo os estudos mais recentes.

Vem mais um?

É comum que um espirro venha acompanhado de mais alguns, porque o organismo entende que ainda não expulsou todos os micro-organismos. Isso acontece com frequência em casos de rinite alérgica.

Apesar de não ser sinal de uma doença, o espirro pode ajudar a transmitir gripes e resfriados ao propagar micro-organismos na secreção expelida.

Por isso, ao espirrar, cubra o rosto com a mão, o antebraço ou um lenço. Depois, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.