Tande diz que teve dor de ouvido ao ter infarto; qual é a relação?

Edmo Atique Gabriel, cardiologista, cirurgião cardiovascular e colunista de VivaBem, diz que o que ele sentiu foi, na verdade, um reflexo da ação de hormônios, como adrenalina, já que o corpo fica em alto estresse durante um infarto.

"Ele teve uma dor na região do ouvido, não exatamente no ouvido. Isso acontece porque no momento agudo do infarto nosso organismo libera adrenalina no sangue, o que estimula pontos na cabeça, gerando desconforto nos ouvidos, olhos e toda a face", explica o médico.

O especialista acredita que os sintomas pouco comuns de Tande sejam consequência de sua época de atleta. "Ele teve uma fase da vida bem regrada, apesar de ter passado bastante tempo sem se cuidar", diz.

Sintomas do infarto

Quando a obstrução afeta um pequeno ramo da coronária, atingindo uma área pequena e periférica do músculo cardíaco, o infarto pode ser assintomático (ou silencioso). O mais comum, porém, é que a pessoa tenha uma combinação de sintomas, que surgem de repente.

O primeiro costuma ser a dor ou aperto no peito, que se irradia para o queixo ou ombro e braço esquerdos. Mas mulheres e idosos podem não ter essa manifestação típica, ou confundi-lo com dor de estômago, azia ou dor nas costas.