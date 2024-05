Bulking e cutting: veja diferenças de dietas ganha massa ou seca gordura

Pasta de amendoim

O que há de diferente em cada treino?

Na fase cutting os treinos podem ser mais longos, com um número maior de exercícios e repetições, sobretudo porque o objetivo é queima de gordura. A frequência do treino pode ser de quatro a seis dias na semana, dependendo da individualidade do aluno. O aeróbico no cutting se torna mais constante, mas não deve ser usado logo de cara com um alto volume e alta intensidade, pois a pessoa pode perder a chance de usar novas estratégias caso o corpo venha a estagnar (a queima de gordura).

Por outro lado, no bulking, devido ao alto consumo energético, a pessoa terá mais força e provavelmente mais resistência para executar os exercícios de musculação com carga elevada. O treino de força não deve elevar muito a frequência cardíaca nem ter um grande volume (mais de 45 a 60 minutos de duração), pois desse modo demandaria muita energia e dificultaria o objetivo de consumir mais calorias do que se gasta no dia.

Nesse contexto, é importante fazer pausas maiores entre as séries, para a frequência cardíaca baixar e descansar bem, para permitir o uso de maiores cargas. Trabalhar poucos grupos musculares por dia também costuma ser recomendado. Quanto ao aeróbico, normalmente não deve exceder 15 minutos nem ser realizado diariamente —três vezes por semana costuma ser adequado.

Fontes: Bel Fagundes, nutricionista pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) e da Clínica Mantelli, em São Paulo; Gabriela Cilla, nutricionista clínica e esportiva da Clínica NutriCilla, em São Paulo; Luiz Frata, profissional de educação física e treinador da rede de academias Evoque.