Cutting: o que é e como fazer 'fase' que seca gordura e define musculatura

"As estratégias nutricionais dependem também do percentual de gordura da pessoa. Mas, quanto mais agressiva tiver que ser a perda de gordura no cutting, maior a probabilidade de se perder massa muscular no processo", explica Gabriela Cilla, nutricionista esportiva graduada pelo Mackenzie.

O QUE COMER?

Imagem: iStock

De forma geral, a dieta de cutting é mais "limpa": é preciso evitar o consumo de comidas gordurosas (frituras, alguns tipos de queijo e carnes, embutidos, empanados etc.), açúcar, farinha branca e outros carboidratos refinados, doces, fast-food e produtos industrializados.

Veja exemplos do que colocar no prato:

Carboidratos: quinoa, batata-doce, tomate, arroz integral, aveia e frutas como morango, mamão, maçã;