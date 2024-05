Por que alguns humanos podem ser muito mais velozes do que outros?

Seus músculos esqueléticos são controlados pelo cérebro —você pensa em suas ações e depois executa os movimentos.

Por exemplo, você pode controlar o comprimento de sua passada, como seus braços se movem, como seus pés atingem o chão e até mesmo as técnicas que você usa para respirar.

Você pode ensinar seu corpo a usar as melhores técnicas de corrida. Isso inclui postura adequada, de modo que seu corpo fique ereto, e uma passada econômica, de modo que seus pés fiquem abaixo de você em vez de muito à frente, onde podem atrasá-lo.

Você também pode melhorar sua forma de corrida usando todo o corpo, com os braços bombeando em oposição às pernas, correndo na ponta dos pés e maximizando o tempo gasto na fase de voo com os dois pés fora do chão.

O uso de técnicas de corrida adequadas ajuda os músculos a criar mais força e a trabalhar em conjunto, o que o ajuda a correr mais rápido.

Quanto mais você praticar uma atividade, melhor ficará. À medida que sua capacidade de correr rápido aumenta, desafie-se a correr ainda mais rápido.