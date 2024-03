Devo treinar ou descansar quando estou menstruada? O que muda no exercício?

"Devido à baixa desses hormônios, temos a tendência de nos sentirmos mais cansadas. Também há uma redução na força. Isso tende a reduzir o rendimento no treino", explica Julia Casella Pereira, profissional de educação física e treinadora do The Corner Sports & Health.

Fase ovulatória

Inicia-se ao fim da menstruação. Nessa fase, a produção de estrogênio aumenta gradativamente —quando o nível do hormônio chega em seu pico, um óvulo é liberado pelos ovários. Isso costuma ocorrer por volta do 14º dia do período menstrual.

A ovulação é o período em que a mulher tem mais força e disposição, conforme explica a ginecologista e obstetra Andrea Mondadori.

Nesse momento, você está mais apta dar o seu máximo no treino, focando em exercício mais intensos e com cargas maiores.

Fase lútea