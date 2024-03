Os 60+ na sala de aula: por que idosos resolvem cursar uma faculdade?

São idosos que não tiveram a oportunidade de fazer um curso superior na juventude e aproveitaram a terceira idade para estudar; ou em busca de ocupar a mente após a aposentadoria resolveram ir para faculdade, como Wolfgang Schulze, 70, aluno do curso de filosofia da USP.

"Desde criança eu gosto de estudar. Quando me aposentei pela dificuldade em voltar ao mercado de trabalho por conta da minha idade, resolvi voltar aos estudos e comecei a me preparar para o vestibular da USP", explica.

Por ter trabalhado durante toda a vida com mecânica, Wolfgang escolheu cursar uma graduação no Instituto de Física da USP: "Foi uma frustração. Tinha dificuldade em acompanhar o conteúdo, me senti limitado e como um jovem perdido na hora de escolher o curso", lembra.

Ao não conseguir concluir a graduação em física, Wolfgang resolveu tentar novamente o vestibular da Fuvest. Dessa vez, para o curso de Letras. E, mais uma vez foi aprovado. "Foi quando me encontrei e me apaixonei pela área. Depois de ter concluído o bacharelado, em 2016, fiz licenciatura. Agora, estou na minha terceira graduação, em filosofia também na USP", conta feliz.

Ao ser questionado, sobre o contato com os demais estudantes, Wolfgang confessa que fora da aula sempre existem barreiras geracionais. "Os mais jovens gostam mais de festa, eu já sou mais na minha", brinca. No entanto, ele ressalta que dentro da sala de aula toda a diferença geracional é diluída e todos conversam de igual para igual.