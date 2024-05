TDAH: sinais que ajudam a identificar o transtorno em adultos

Apesar dos sintomas sempre se apresentarem na infância, muitas famílias não identificam e não procuram uma ajuda médica. Dessa forma, as consequências na vida do adolescente e adulto com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) podem atingir os relacionamentos pessoais e o desempenho profissional.

Sinais de TDAH na vida adulta

O TDAH na idade adulta é considerado um transtorno de desenvolvimento, porque é preciso que se apresentem os sintomas até os 12 anos de idade para ser diagnosticado de forma clínica.