Todas as roupas numa mala: será que minimalismo se aplica a todo mundo?

Quando casou, aos 17 anos, comprou apenas o que considerava útil. Recentemente, ela se mudou com o marido e a filha para uma casa com menos de 20 m² em meio à natureza, com quintal grande e cachoeira próxima. "Casa pequena fica mais aconchegante."

Adriene tem três pares de calçados; quando precisa de um item para uma ocasião especial, compra em brechó e depois doa Imagem: Arquivo pessoal

No quarto da família, apenas uma beliche com colchão de casal embaixo e um de solteiro em cima, uma prateleira para cada pessoa, uma cômoda e uma mesa de trabalho. "Todas as minhas roupas cabem numa mala", ela conta.

Percebi que esse estilo de vida faz com que eu tenha mais tempo e dinheiro para viver coisas que têm valor para mim, que são experiências. Adriene Barbosa

Conhecer novos restaurantes e viajar com a família são as vivências que ela valoriza e se tornaram mais possíveis com esse estilo de vida. Para ela, minimalismo é viver com leveza.

"Eu e meu marido temos uma vida financeira confortável. Algumas pessoas falam: 'Se vocês têm dinheiro, por que vivem como se fossem pobres?' As pessoas pensam que estamos passando por dificuldade, porque não esbanjamos. Para a gente, não agrega ter um carrão só para mostrar para as pessoas."