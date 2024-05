Café puro ou com leite? O que levar em conta na hora de escolher sua bebida

Não há uma escolha certa ou errada quando se trata de beber café puro ou com leite. Tudo depende do gosto pessoal e das necessidades individuais. No entanto, consumir sem açúcar e sem adoçante é muito mais saudável e equilibra os níveis de glicose no sangue. Joyce Marques, profissional de nutrição do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do cartão de TODOS, que atua nas unidades de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus (BA)

O café puro tem poucas calorias e gorduras. Pode ser uma boa opção para quem deseja controlar o peso, por exemplo. Já o café com leite contém mais nutrientes, como cálcio, proteínas e vitaminas do complexo B. No entanto, adiciona mais calorias e gorduras, dependendo do tipo de leite usado (integral, desnatado ou semidesnatado).

Pessoas com intolerância à lactose podem apresentar desconfortos ao beber café com leite. Portanto, devem evitar a bebida ou optar por produtos sem esse tipo de carboidrato, pois não conseguem digeri-lo devido à deficiência (ou ausência) de uma enzima chamada lactase.

