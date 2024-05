Vale a pena fazer exame de IgE e IgG para identificar alergias alimentares?

E é aqui que começam as buscas pela motivação que está levando o organismo a responder com tantas inflamações, dores, desconfortos, sintomas como perda de memória, saúde intestinal desregulada, queda de cabelo, deficiências nutricionais.

Se tratando de deficiências nutricionais, uma regra é clara: algum sistema natural do nosso organismo será afetado direta ou indiretamente, e isso acarretará em desequilíbrios que a longo prazo desencadeiam doenças.

Os exames que você com certeza já ouviu falar sobre intolerâncias alimentares, são basicamente dois tipos: mediados por IgE ou IgG.

IgE - são as imunoglobulinas responsáveis pela resposta a uma alergia. Elas geram respostas imediatas, como tosse, coceiras, edemas. Um sinal de resposta mediada pelo IgE é a renite alérgica, e este é um sinal que o paciente pode ficar atento cada vez que come algum alimento ou produto e em seguida começa a ter espirros, coriza ou tosse.



A reposta mediada pelo IgE é a responsável pela anafilaxia, ou seja, o paciente está sob risco de vida, liberando histamina e outros mediadores. Os exames que utilizam IgE específico de alimentos têm como base a terapêutica de retirada desses alimentos, muito clássicos como camarão, frutos do mar, amendoim.

IgG - neste caso, as imunoglobulinas são mediadoras de resposta imunológica com 'memória', ou seja, não especificamente causam o risco imediato como a IgE, mas desencadeiam sinais e sintomas por longos períodos.



Sempre que o paciente consome alimentos que estejam nessas listas mediadas por IgG, ele terá um acúmulo dessas reações, que irão se estender e piorar com o tempo. Quando falamos em piora, me refiro aos sintomas, que pioram e se somatizam com o tempo, aumentando as inflamações, os desconfortos e principalmente aqueles relacionados com a saúde intestinal.

Mas será que tem validade?

O conceito de retirada de alimentos que estejam nessa lista enorme de intolerâncias com resultados apontados pelo IgG não é tão bem aceito assim. Os exames que demonstram alterações de IgG não necessariamente são conclusivos para retirada total do alimento, e é aqui que mora a dúvida: pra que fazer então?