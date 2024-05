Superintendente de marketing do Corinthians pede licença e nega acusações

O afastamento temporário foi anunciado por Moura em com um grupo de jornalistas convidados por ele nesta quinta, no Parque SãoJorge. A coluna foi convidada.

Não foi explicado se ele continuará recebendo salário durante o afastamento. Com a licença, Moura acredita que pode estancar o "sangramento do clube" por causa do episódio.

"Perdi uma empresa para patrocinar a camisa. Poderiam ser dois patrocínios da mesma empresa. Eles disseram que o compliance deles não autorizou em virtude do noticiário", falou Moura.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, vinha sendo cobrado por alguns dos membros de sua diretoria para afastar o dirigente. A pressão também era exercida por conselheiros da base aliada do principal cartola alvinegro.

Na última segunda (20), Augusto ouviu numa reunião com alguns dos integrantes de sua administração pedidos pela saída de Moura e do diretor administrativo, Marcelo Mariano, o Marcelinho, que segue no cargo.

No mesmo dia, o blog do jornalista Juca Kfouri, no UOL, havia mostrado existir indício de uso de laranja em movimentação financeira da empresa paga por intermediar o acordo entre o Alvinegro e o site de apostas. A operação não envolve contas do clube.