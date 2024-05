Por que os ovos vermelhos são mais caros que os brancos?

A diferença de preço entre os ovos vermelhos e brancos fica evidente nas prateleiras dos mercados brasileiros, mas o motivo dessa disparidade ainda é pouco conhecido pelos consumidores.

A cotação do alimento no Ceasa (Centrais de Abastecimento) de Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG), por exemplo, bem como na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), mostra que uma caixa com 30 dúzias de ovos avermelhados custa cerca de R$ 40 a mais do que a mesma quantidade dos mais claros.

Entenda diferença

O que explica a diferença de preço entre os tipos "comuns" de ovos vermelhos e brancos é a quantidade de ração consumida pelas linhagens de galinhas vermelhas e brancas, segundo Lúcio Francelino Araújo, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP (Universidade de São Paulo).