Fazer refeições mais cedo reduz risco de problemas de saúde

Quais horários para se alimentar?

Manter um cronograma de refeições consistente do dia a dia está relacionado à perda de peso, aumento de energia e redução dos fatores de risco metabólicos para doenças crônicas. Ainda assim, comer no mesmo horário todos os dias pode nem sempre ser viável. Então não existe um horário de refeição ideal para todos, é necessário algumas tentativas e erros para descobrir o que funciona com você.

Se alimente mais cedo quando possível. Muitos estudos relacionaram o horário das refeições mais cedo a melhores resultados de saúde, em comparação a se alimentar muito tarde. E manter toda a sua ingestão calórica do dia dentro de um período de 12 horas reduz o risco de que a digestão interfira no ritmo circadiano do seu corpo Paola Machado

Café da manhã (desjejum): É a primeira refeição do dia durante a qual você quebra o jejum noturno. Algumas pessoas preferem tomar o café da manhã nas primeiras horas depois de acordar, enquanto outras preferem esperar até o final da manhã, quando o apetite aumenta para a primeira refeição. Cada um pode ter seu próprio conjunto de benefícios. Alguns estudos descobriram que pular o café da manhã pode levar a ingerir mais calorias durante o almoço - e alimentos menos nutritivos e mais calóricos em geral - durante o resto do dia.

Almoço: Estudos sugerem que um almoço mais cedo pode ajudar as pessoas a perder peso - embora seja importante observar os fatores genéticos individuais. O almoço mais cedo poderia contribuir para um microbioma mais saudável. Além disso, adiantar o almoço e evitar chegar a refeição "morrendo de fome" auxilia na qualidade do consumo, quantidade e consciência alimentar.

Jantar: Se alimentar no início da noite e evitar refeições com alto teor calórico antes de deitar ou durante a noite pode contribuir para melhores resultados de saúde. Um estudo em 8.000 adultos associou a qualidade e horário das refeições noturnas com a dislipidemia e um fator de risco para doenças crônicas. Outros associaram um jantar tardio a mudanças na composição corporal de gordura corporal e ganho de peso, sendo um fator de risco para doenças crônicas.