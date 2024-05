O que faz diferença para sobreviver perdido na selva, floresta ou deserto?

Mas e se o desespero bater? É só respirar, segundo Teixeira. "Focava muito na respiração quando estava chorando de medo ou nervoso. Isso, além de acalmar, oxigena o cérebro e nos ajuda a traçar planos", ensina a fisioterapeuta.

Já para Tigre, o truque é focar no micro e não no macro. "Um detalhe pequeno pode resolver uma grande situação. Histórias de sobrevivência que escutamos provam isso. A pessoa precisou focar no pouco que tinha em mãos para resolver um problema mais dificil", diz.

Sem comida, sim. Sem água, não

Karina Olianim médica especializada em medicina de áreas remotas e expedições, explica que nosso corpo pode sobreviver mais de 20 dias sem comida. Mas sem água, dois dias já colocam nossa vida em risco.

"Sem comida, o corpo queima primeiro o glicogênio muscular, que é o estoque de energia. Isso acaba muito rápido. Depois passa a buscar outras fontes: gordura, tecido muscular e proteínas. É como se estivéssemos nos digerindo", explica Oliani.

Segundo Tigre, o corpo humano foi feito para passar fome. "Largados & Pelados ter 21 dias de duração não é por acaso. Nosso corpo está preparado, em sua fisiologia, para ficar esse período sem comer", diz. Segundo ele, mesmo que seja na força, seu corpo vai acessar essa reserva de energia quando não tiver comida à sua disposição.