Tem validade? Como repor? Quanto dura 'estoque' de vitaminas em nosso corpo

Vitaminas são compostos orgânicos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Dependemos de 13 delas para sobreviver: A, do complexo B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), C, D, E e K. Mas quanto tempo é possível ficar sem ingerir fontes dessas substâncias, sem que o nosso estoque seja prejudicado?

Esse tempo depende do tipo de vitamina. Existem as lipossolúveis, que se dissolvem em gordura e, por isso, duram mais tempo, e as hidrossolúveis, que duram menos tempo no corpo, porque se dissolvem na água e são eliminadas pela urina.

As vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis e as do complexo B e a vitamina C, hidrossolúveis.