Cannabis para síndrome rara: 'Após 1ª dose, foram 11 dias sem convulsões'

A VivaBem, María Aparecida Felício de Carvalho, mãe de Clárian, conta essa história.

"A Clárian começou a convulsionar com cinco meses e meio de idade, em 2003. A primeira convulsão foi de madrugada, às 2h, quando percebi que ela estava febril e o olho começou a revirar, mas não sabia que era convulsão.

Chamei meu marido, vimos a boca dela roxa e corremos para o hospital. A médica foi com ela para a emergência dizendo que ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória. Aquilo foi muito traumatizante para nós.

Quando ela estava com um ano, nossa vida virou de cabeça para baixo. Eram várias internações, convulsões muito severas, uma pior do que a outra. Como ela sempre convulsionava com 37ºC de febre, a neurologista começou a tratar como síndrome febril plus. Mas nenhum medicamento dava resultados.

Ela costuma convulsionar por uma hora e meia, mas com três minutos já íamos para o hospital, senão tinha risco de parada cardiorrespiratória.

Diagnóstico com teste genético

Quando ela estava com 4 para 5 anos, a neurologista começou a desconfiar que fosse síndrome de Dravet, porque a síndrome febril plus melhora com o tempo, mas no caso da Clárian não foi assim.