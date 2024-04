Ela voltou a correr após 'chip' no cérebro: 'Não segurava xícara'

A cirurgia de DBS é mais eficaz quando realizada antes de os medicamentos perderem eficácia e pode reduzir significativamente a necessidade de medicamentos, melhorando a qualidade de vida do paciente.

Sara Casagrande, neurologista

Disponível no SUS. O DBS está disponível no SUS desde 2017 e no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) desde 2010 como opção terapêutica. O caminho que o paciente percorre inclui o diagnóstico por um neurologista, avaliação para indicação do DBS, autorização pelo sistema de saúde e realização da cirurgia por uma equipe especializada.

'Marca-passo cerebral'. A cirurgia de DBS envolve a implantação de eletrodos na região dos núcleos da base, no interior do cérebro. Segundo a neurologista, esses eletrodos são conectados a um gerador que emite estímulos elétricos, os quais modificam e controlam a atividade dos neurônios próximos, ajudando a aliviar os sintomas. "Funciona como um 'marca-passo cerebral' que regula a atividade neuronal."

Paciente acordado durante a cirurgia. Durante a implantação do DBS, parte da cirurgia é realizada com o paciente acordado para permitir a avaliação dos efeitos dos estímulos elétricos no controle dos sintomas.

Melhora é instantânea? "A melhora dos sintomas com o DBS pode variar de paciente para paciente. Alguns relatam melhorias significativas logo após a ativação do dispositivo, enquanto outros experimentam uma melhora gradual ao longo do tempo."